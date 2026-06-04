Sie kam nachts durch die Hecke: Salat-Diebin schwänzt Prozess

Lössnitz/Aue-Bad Schlema - Von wegen Mundraub! Eine Frau hat im vergangenen Sommer in zwei Nächten insgesamt sieben Salatköpfe aus dem Hochbeet von Kristin Rott (37) geklaut. Jetzt hat das Amtsgericht Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) den Salat: Zum Prozessauftakt wegen Grün-Klau glänzte die Diebin am Donnerstag durch Abwesenheit. Wegen ihrer Vorstrafen droht ihr nun sogar Knast.

Laut Gerichtsdirektor Markus Colli (56) kann der Salatkopf-Klau mit einem Diebstahl im Supermarkt verglichen werden. © Robert Preuße

"Die Dame kam durch die Hecke", erzählt Kristin. Eine Kamera nahm auf, wie Jana B. (50) in der Nacht zum 5. Juli 2025 das Lößnitzer Grundstück betrat und zwei Salatköpfe vom Hochbeet klaute, das Kristin mit ihrer Familie und Nachbarn betreibt. Noch am selben Tag erstattete sie Anzeige.

Damit nicht genug: In der Nacht zum 11. Juli kam der Langfinger wieder - und nahm diesmal die restlichen fünf Salatköpfe mit. Zudem riss die Tschechin weiteres Gemüse heraus, ohne es mitzunehmen. Der Stehlschaden wird mit rund 21 Euro veranschlagt - 3 Euro für jeden Salatkopf. "Das ist vergleichbar, wie wenn ich Lebensmittel aus dem Supermarkt entwende", erklärt Gerichtsdirektor Markus Colli (56).

Normalerweise gäbe es bei einer solchen Bagatelle einen Strafbefehl für den Übeltäter, ohne dass eine Gerichtsverhandlung anberaumt werden muss. "Allerdings ist die Angeklagte bereits mehrfach einschlägig vorgeahndet und stand zur Tatzeit unter Bewährung", so die Chemnitzer Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (62).