Stiefel-Fetisch? Urteil gegen Fußballtrainer gefallen

Zwickau - Er zwang zwei Kinder und einen Jugendlichen, viel zu enge Reitstiefel zu tragen.

Matthias S. (62) wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. © Robert Preuße

Fußballtrainer Matthias S. (62) ergötzte sich laut Anklage daran, wie die Jungs große Mühe hatten, die Schuhe wieder auszuziehen. Dabei filmte er seine Opfer, offenbar aus sexuellen Motiven. Dafür wurde der Mann am Montag zu einer Haftstrafe verdonnert.

Der heute 62-Jährige war Fußballtrainer eines Vereins im Landkreis Zwickau.

In den Sommerferien 2023 zwang er beim regelmäßigen Arbeitseinsatz zwei Zwölfjährige und einen 16-Jährigen, viel zu enge Reitstiefel zu tragen, wobei sie zudem mehrere Schichten an Socken anziehen mussten.

Laut dem Angeklagten war die Tortur nötig - aus Sicherheitsgründen.

Für diese bizarren Praktiken wurde Matthias vom Amtsgericht Zwickau wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen zu zwei Jahren Haft verurteilt.