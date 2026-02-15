Gestürzter Meißner geht auf Sanitäter und Polizisten los
Meißen - Fürs Helfen angegriffen und bespuckt: Ein Taxifahrer hatte am 8. Juni 2025 beobachtet, wie Frank N. (61) in der Ringstraße in Meißen gestürzt war, und rief den Rettungsdienst. Drei Sanitäter rückten an, zwei davon soll Frank N. mit Schlägen bedroht haben.
Als er ins Krankenhaus kommen sollte, soll er einer Sanitäterin in den Bauch geschlagen haben.
Nun kamen auch vier Polizisten hinzu, die der Deutsche beleidigt sowie mit "Heil Hitler!", "Sieg Heil!" und ausgestrecktem rechtem Arm gegrüßt haben soll.
Im Krankenwagen wiederum soll er die mitfahrenden Polizisten bespuckt haben.
Zwar war Frank N. wohl betrunken, doch wie viel er gebechert hatte, ist unklar, weil die Polizei keinen Alkoholtest anordnete.
Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage gegen den Wüterich erhoben. Er selbst gibt an, sich an nichts mehr erinnern zu können.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa