Gestürzter Meißner geht auf Sanitäter und Polizisten los

Meißen - Fürs Helfen angegriffen und bespuckt: Ein Taxifahrer hatte am 8. Juni 2025 beobachtet, wie Frank N. (61) in der Ringstraße in Meißen gestürzt war, und rief den Rettungsdienst. Drei Sanitäter rückten an, zwei davon soll Frank N. mit Schlägen bedroht haben.

Der 61-Jährige soll Polizisten beleidigt und Rettungssanitäter bedroht haben. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Als er ins Krankenhaus kommen sollte, soll er einer Sanitäterin in den Bauch geschlagen haben.

Nun kamen auch vier Polizisten hinzu, die der Deutsche beleidigt sowie mit "Heil Hitler!", "Sieg Heil!" und ausgestrecktem rechtem Arm gegrüßt haben soll.

Im Krankenwagen wiederum soll er die mitfahrenden Polizisten bespuckt haben.