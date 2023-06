23.06.2023 05:40 Ehefrau (†37) in Asia-Imbiss getötet? Urteil wird erwartet

Der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau soll möglicherweise am Freitag zu Ende gehen.

Lübeck - Der Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau soll möglicherweise am Freitag zu Ende gehen. Am Freitag wird das Urteil gegen den 45-Jährigen erwartet. © Axel Heimken/dpa Ein 45 Jahren alter Mann aus Vietnam muss sich seit Mai vor dem Landgericht wegen des Verdachts des Totschlags verantworten. Der Angeklagte habe seine 37 Jahre alte Ehefrau im Oktober 2022 in dem gemeinsam betriebenen Imbisslokal erschlagen, heißt es in der Anklage. Laut Anklage soll der Mann seine Frau getreten und mit einer Glasschale vor den Augen der vier gemeinsamen Kinder auf sie eingeschlagen haben. Sie starb noch am Tatort. Gerichtsprozesse Schleswig-Holstein Sie quälten eine 13-Jährige: Mädchen-Quartett kommt mit Witz-Strafe davon Der Ehemann war bereits einen Tag nach dem Tod der Frau festgenommen worden. Er hat im Prozess geschwiegen. Die vier minderjährigen Kinder des Paares leben inzwischen in Pflegefamilien.

Titelfoto: Axel Heimken/dpa