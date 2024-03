Frau (†32) auf A7 mit Messer attackiert und überfahren: So lautet das Urteil

Flensburg - Das Urteil ist gefallen! Das Landgericht Flensburg hat in dem Mordprozess um den gewaltsamen Tod einer Frau auf der A7 bei Schleswig den Ehemann am Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Am 20. November 2021 starb eine 32-jährige Frau auf der A7 bei Schleswig. Sie wurde erst mit einem Messer angegriffen, dann überfahren. © Benjamin Nolte/dpa

Das Gericht sah einen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge als erwiesen an. Der heute 36 Jahre alte Angeklagte musste sich seit Mai 2022 wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten.

Die Frau war am 20. November 2021 auf der Autobahn bei der Anschlussstelle Schleswig/Schuby von einem Lastwagen überrollt worden. Sie starb an einem durch den Unfall verursachten Polytrauma.

Sie wies allerdings rund 40 Messerstiche auf. Diverse davon seien potenziell tödlich gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Diese habe ihr nur der Angeklagte zufügen können.

Eine Tötungsabsicht habe auf der Hand gelegen, sagte der Vorsitzende Richter mit Blick auf die Vielzahl an Stichen. "Eine andere sinnvolle Erklärung für diese Angriffe gibt es nicht." Der Mann habe seine Frau bestrafen wollen, weil sie ihm seine Kinder vorenthalten habe.

"Dabei ging es ihm nicht um die Kinder, sondern nur um die Demütigung." Das Gericht geht davon aus, dass die Tat geplant gewesen sei. "Es war keine spontane Tat", sondern allenfalls eine ursprünglich anders geplante.