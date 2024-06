04.06.2024 15:38 984 Mutmaßlicher Mutter-Mörder nach Fluchtversuch in U-Haft!

Ende April soll ein 18-Jähriger seine Mutter in Husum getötet haben. Nachdem er in Lyon festgenommen wurde, sitzt er nun in Untersuchungshaft in Deutschland.

Von Mila Martinez

Husum - Der mutmaßliche Mörder (18) aus Husum (Schleswig-Holstein), der Ende April seine Mutter getötet haben soll, stand am Dienstag vor dem Amtsgericht Flensburg. Der 18-Jährige wird verdächtigt, seine eigene Mutter getötet zu haben und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. © Montage: dpa/Jan Woitas, Polizeidirektion Flensburg Nachdem der 18-Jährige am 30. April 2024 seine eigene Mutter getötet haben soll, wurde er am 4. Juni dem Amtsgericht Flensburg vorgeführt, das einen Untersuchungshaftbefehl bestätigte. Anschließend wurde er in ein Gefängnis gebracht. Das teilte die Polizeidirektion Flensburg am heutigen Dienstag mit. Nach der Tat vor knapp einem Monat war der Sohn des 39-jährigen Opfers aus der Tatwohnung in Husum geflüchtet. Per Haftbefehl wurde fast eine Woche lang nach dem jungen Mann gesucht. Gerichtsprozesse Schleswig-Holstein Nach Urteil um tödliche Messerattacke von Brokstedt: Verteidigung geht in Revision Die Fahndung der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission Flensburg verlief erfolgreich und der Tatverdächtige konnte am 7. Mai 2024 in Lyon (Frankreich) festgenommen und nach Deutschland überführt werden. Warum der Mann nach Frankreich geflohen war oder was ihn mutmaßlich zu der Tat getrieben hatte, ist weiterhin unbekannt. "Die Hintergründe und der Ablauf der Tat sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen", sagte ein Polizeisprecher Anfang Mai. Seither wurden diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse mitgeteilt.

