SEK-Einsatz im Norden: Mann drohte mit Bombenanschlag auf NATO-Übung!

Der damals 29-Jährige klaute in Hamburg einen Rettungswagen und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. © HamburgNews

Bisher war immer nur über die Vorfälle am 18. November berichtet worden: Der Mann klaute am frühen Morgen gegen 1.15 Uhr in Hamburg einen Rettungswagen und flüchtete vor der Polizei bis in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel.



Dort soll der Angeklagte eine unbewaffnete Polizistin als Geisel gefordert haben. Zudem habe er damit gedroht, sich im Falle einer Festnahme mit Sprengstoff in die Luft zu jagen.

Erst gegen 4.15 Uhr gelang Spezialeinsatzkräften (SEK) schließlich die Festnahme des Mannes. Er kam zunächst in ein Krankenhaus und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wies abschließend ausdrücklich darauf hin, dass der Angeklagte bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig zu gelten hat.