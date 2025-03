Fünfmal auf Ex-Frau geschossen: 60-Jähriger gesteht vor Gericht

Der Angeklagte (2.v.l.) sitzt zu Beginn des Mordprozesses im Sitzungssaal vom Landgericht. Der 60 Jahre alte Mann soll seine Ex-Frau erschossen haben. © Marcus Brandt/dpa

Er habe am 28. September 2024 in einem Wald am Rande des gemeinsamen Wohnortes Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg fünfmal auf seine Ex-Frau geschossen, heißt es in einer Erklärung, die seine Verteidigerin Lena Alpay-Esch verlas.

Er sei erbost darüber gewesen, dass seiner Frau nach der Scheidung von einem Gericht ein Zugewinnausgleich in Höhe von mehr als 1,6 Millionen Euro zugesprochen worden war.

Die Anklage wirft dem aus der Türkei stammenden Angeklagten Mord aus Heimtücke vor.

Unmittelbar nach der Tat hatte sich der vermögende Unternehmer, der seit 1988 mit der später getöteten Mutter seiner vier Kinder verheiratet war, der Polizei gestellt.

Die Beamten suchten daraufhin den Wald ab und fanden den leblosen Körper der Frau schließlich in der Nähe eines Spazierweges zwischen den Gemeinden Witzeeze und Büchen.

Zeugen hatten nach Angaben der Polizei dort am Tattag Knallgeräusche gehört.