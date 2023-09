Prozess um Messerattacke im Regionalzug: 21-jähriger Zeuge entwaffnete Täter

Itzehoe - Das Landgericht Itzehoe hat am Freitag die Vernehmung weiterer Zeugen der tödlichen Messerattacke im Regionalzug von Brokstedt fortgesetzt. Dabei schilderte ein erst 21 Jahre alter Zeuge, wie er den angeklagten mutmaßlichen Doppelmörder Ibrahim A. (34) im Kampf um sein eigenes Leben entwaffnete. Dabei soll der Zeuge von mehreren Messerstichen des Angeklagten in Kopf, Gesicht sowie seinem Körper getroffen worden sein.

Der Angeklagte Ibrahim A. (34, 3. v. l.) wird in den Gerichtssaal im China Logistic Center gebracht. © Christian Charisius/dpa/Pool/dpa

Er sei auf der Suche nach einem Notfallkoffer für eine verletzte Frau auf dem Bahnsteig im Zug zwischen zwei Waggons plötzlich auf den Angeklagten gestoßen, sagte der Zeuge. Der staatenlose Palästinenser drehte sich demnach "mit dem blutverschmierten Messer in der Hand sofort zu mir um und ging ohne Zögern auf mich los", sagte der 21-Jährige.

"Er war äußerst aggressiv und wollte so viel und so schlimm verletzen, wie es nur geht", sagte er. Er sei zurückgewichen und habe versucht, sich so gut wie möglich zu verteidigen. Der Angeklagte habe dabei "keine Sekunde gezögert, sondern sofort zugestochen", erinnerte sich der 21 Jahre alte Zeuge und Nebenkläger.



Er selbst habe "instinktiv gehandelt", schilderte der junge Mann das lebensbedrohliche Geschehen. Während des Kampfes im engen Gang habe er beide Arme des Angreifers festhalten können. Der mutmaßliche Doppelmörder habe dabei im Gerangel das Messer verloren, sagte er. Der Angriff des Mannes sei voller Kraft und Energie gewesen, sagte er. Doch "ich glaube, dass ich stärker und fitter war, deshalb ist es so ausgegangen, wie es ist."

Er selbst sei bei der Attacke weiter zurückgewichen, hatte demnach schließlich die Ausgangstür im Rücken. Doch der Angeklagte sei "noch immer auf mich drauf" und habe ihn in die Nase gebissen, sagte er.

Das Messer lag derweil aber bereits so hinter seinem Rücken, dass der Angeklagte nicht mehr herankommen konnte, wie der Zeuge schilderte.