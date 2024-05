Amoklauf auf Stuttgarter Rathaus und Amtsgericht? Das sagt die Angeklagte (25)!

Die 25-Jährige muss sich aktuell vor Gericht verantworten. © Bernd Weißbrod/dpa

"Ich hatte niemals vor, eine schwere Gewalttat in die Tat umzusetzen", sagte die 25-Jährige am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart. Der Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, in Notizbüchern Amokläufe auf ein Rathaus und ein Amtsgericht geplant und vorbereitet zu haben.

Dafür soll sie Bomben, Schusswaffen, Schwarzpulver, Harpunen, Macheten und Messer gehortet haben.



Sie habe ihre Gewaltfantasien allerdings nur in ihrem Tagebuch aufgezeichnet, um einen Teil ihrer innerlichen Wut zu kompensieren, sagte die Frau in der Verhandlung. "Um meinen Fantasien noch einen visuellen Ausdruck zu verleihen, hatte ich mir verschiedene Waffen gekauft", hieß es in der schriftlich formulierten Stellungnahme weiter. Es sei ihr dabei um die Bilder in ihrem Kopf gegangen. Die Waffen seien zudem ein Hobby gewesen.

Ihre Wut auf öffentliche Einrichtungen und manche Menschen begann bereits in ihrer Jugend. Nach eigener Aussage wurde sie in der Schulzeit mehrfach gemobbt, beleidigt und bedroht, wodurch sie Depressionen entwickelt habe.

Bereits 2014 habe sie einen Amoklauf auf ihre Schule angekündigt, den sie jedoch nie in die Tat habe umsetzen wollen, verlas sie.

Nach einzelnen Fällen von vorsätzlicher Körperverletzung habe das Jugendamt sie mehrfach dazu gedrängt, ein Heim zu besichtigen. Sie habe sich unter Druck gesetzt gefühlt.

"Ich lasse mir von Ämtern oder Wohneinrichtungen ungern vorschreiben, wo und wie ich zu leben habe", sagte die 25-Jährige.