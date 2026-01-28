Beförderung gegen Sex? Suspendierter Polizeiinspekteur muss erneut vor Gericht

Stuttgart - Nach Vorwurf der sexuellen Belästigung einer Kommissarin und einem Freispruch muss der vom Dienst suspendierte Inspekteur der Polizei erneut vor Gericht.

Wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung wurde der ehemalige Polizeiinspekteur im Sommer 2023 freigesprochen. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Eine Kammer des Landgerichts Stuttgart habe die Anklage gegen den Mann zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, bestätigte ein Gerichtssprecher. Die Anklage hatte die Staatsanwaltschaft im Mai 2025 erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem zum Zeitpunkt der Anklageerhebung 52-Jährigen Bestechlichkeit vor.

Er soll einer Kollegin in einem Telefonat angeboten haben, sie beim Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst zu fördern, wenn sie sich im Gegenzug auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einlasse, wie die Staatsanwaltschaft im Mai 2025 mitteilte. Die Beamtin habe sich darauf nicht eingelassen und den Vorfall stattdessen der Landespolizeipräsidentin gemeldet, hieß es.

Das Telefonat war bereits in einem früheren Verfahren thematisiert worden. Damals war dem Polizeibeamten zur Last gelegt worden, die Kommissarin im Rahmen eines Kneipenbesuchs sexuell bedrängt zu haben. Er war aber im Juli 2023 vom Landgericht Stuttgart freigesprochen worden.

Der Freispruch ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision von Staatsanwaltschaft und Nebenklage verworfen und entschieden, dass das Verfahren in Stuttgart nicht zu beanstanden sei.