Helferin der Terrorzelle "Gruppe S." in Stuttgart verurteilt

Stuttgart - Eine 61-jährige Frau ist wegen der Beihilfe zur Gründung der rechtsextremen Terrorzelle "Gruppe S." zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Das Urteil wurde am Donnerstag am Oberlandesgericht Stuttgart verlesen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa-Pool/dpa

Das teilte das Oberlandesgericht Stuttgart mit. Demnach vermittelte die Deutsche dem Rädelsführer der Gruppe, Werner S., nach dem die "Gruppe S." benannt ist, 2019 eine Vielzahl von Personen und war ihm bei der Suche nach Gleichgesinnten behilflich.

Rädelsführer S. habe seit 2019 die Angst erfüllt, dass Zuwanderer und Andersgläubige die Herrschaft in Deutschland übernehmen wollten, so das Gericht.

Er habe deshalb damals nach Gleichgesinnten gesucht, die bereit waren, "schwerste Gewalttaten mit Schusswaffen zu begehen, um der aus seiner Sicht drohenden Übernahme Deutschlands durch Flüchtlinge und Muslime entgegenzuwirken und letztlich einen Bürgerkrieg in Deutschland auszulösen".