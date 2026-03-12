Regierung umstürzen? Kaiserreichsgruppe-Anhänger verurteilt!

Stuttgart/Freudenstadt - Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die rechte "Kaiserreichsgruppe" ist ein Mann aus dem Kreis Freudenstadt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte den Mann (41) unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. © Bernd Weißbrod/dpa

Er soll nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Stuttgart von Februar 2022 an von einem Umsturzvorhaben gewusst und die Gruppierung spätestens zwei Monate später unterstützt haben.

Unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung wurde der 41-Jährige zu einer Strafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt.

Der Mann hatte zum Prozessauftakt Mitte Februar umfassend gestanden. "Verblendet" sei er gewesen, "fehlgeleitet" auch, als er an Treffen der rechten "Kaiserreichsgruppe" teilnahm und die Umstürzler unterstützte.

Nach Überzeugung des Senats war der Mann zwar kein Mitglied. Er habe aber die Ziele der Gruppe geteilt.