Blutige Gewaltserie rivalisierender Banden: Täter muss für versuchten Mord lange ins Gefängnis

Stuttgart - Mit einem Schuss in den Bauch hat ein Mann Anfang 2025 einen Rivalen in einem Stuttgarter Imbiss lebensgefährlich verletzt.

Polizisten sind im Einsatz hinter einer Absperrung. Im Stuttgarter Stadtteil Möhringen war im Januar 2025 ein damals 27-Jähriger mit schweren Verletzungen gefunden worden. (Archiv) © Marius Bulling/dpa

Das Landgericht Stuttgart verurteilte den 26-Jährigen nun wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren und neun Monaten Haft – im letzten laufenden Prozess um die seit Jahren dauernde Gewaltserie rivalisierender Gruppierungen im Raum Stuttgart.

Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass der Angeklagte gezielt auf den Mann im Stadtteil Möhringen geschossen hatte. Die Vorsitzende Richterin kritisierte, dass beide Seiten die Ermittlungen erschwert hätten: Sowohl der Angeklagte als auch das Opfer hätten aufgrund eines "merkwürdigen Ehrgefühls" teils nicht mit den Behörden zusammengearbeitet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

An der Täterschaft des Angeklagten habe das Gericht "keinen Zweifel", sagte die Vorsitzende. Der Mann habe den Vorwurf zwar bestritten. Dies sei aber eine Schutzbehauptung gewesen.

Das damals 27 Jahre alte Opfer war bei dem Angriff schwer verletzt worden. Nach früheren Angaben der Ermittler soll der Angeklagte mit einer vollautomatischen Schusswaffe aus wenigen Metern Distanz auf den Mann gefeuert haben. Nur wegen einer Ladehemmung der Waffe seien wohl weitere Schüsse ausgeblieben.