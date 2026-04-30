30.04.2026 15:40 Ewige Ruine in Fellbach: Prozess um Schwabenland-Tower steht vor dem Aus

Seit Jahren ruht der Bau des Schwabenlandtowers. Jetzt steht das Strafverfahren gegen die früheren Ideengeber und Ex-Investoren vor einer Wende.

Von Oliver Schmale Stuttgart - Fast zehn Jahre nach der Insolvenz des noch immer nicht fertiggestellten Schwabenlandtowers in Fellbach bei Stuttgart kann sich das für die zwei Ex-Investoren und Geschäftsführer des Hochhausprojekts positiv auswirken.

Seit vielen Jahren ruht der Bau des Schwabenlandtowers in Fellbach nahe Stuttgart. © Marijan Murat/dpa Der Vorsitzende Richter verwies auf eine drohende Verjährung der Vorwürfe, die mehrjährige Verfahrensdauer und den geringen Zeitraum der mutmaßlichen Insolvenzverschleppung. Die Staatsanwaltschaft äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorstoß der Wirtschaftsstrafkammer. Den beiden Angeklagten, Vater und Sohn, heute 79 und 46 Jahre alt, wird Insolvenzverschleppung und Marktmanipulation bei Baden-Württembergs höchstem unvollendeten Wohngebäude zur Last gelegt. Die Angeklagten sollen es trotz Zahlungsunfähigkeit ab Mai 2016 über fünf Monate unterlassen haben, einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Angeklagten hätten bereits seit Mai gewusst, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen seien, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sagte die Staatsanwältin. Gerichtsprozesse Stuttgart Anwalt-Aufstand im Saal: Richterin bricht Palästina-Prozess ab Der Vorsitzende Richter sprach von einer "atypischen Insolvenz". Der Zeitraum der Insolvenzverschleppung sei gering. Die Angeklagten hätten ihre Zahlungsschwierigkeiten offengelegt und es habe eine Schicksalsgemeinschaft zwischen Baufirma und Investor bestanden.

Kurs von Anleihe manipuliert

Die Angeklagten sollen falsche Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse und über den Stand beim Bau des Hochhauses gemacht haben. © Franziska Kraufmann/dpa Die Angeklagten widersprachen in einem Zeitungsinterview Gerüchten über eine finanzielle Schieflage bei dem Projekt. Außerdem sollen in einer Pflichtmitteilung für die Börse irreführende Angaben gemacht worden sein. In Wirklichkeit sei aber die weitere Finanzierung des Bauprojekts ungeklärt gewesen, so die Anklage. Die Bauruine am Rande von Fellbach bei Stuttgart ist eine sichtbare Landmarke. Der Schwabenlandtower weist eine unrühmliche, jahrelange Geschichte aus Pleiten und Versprechungen auf. 2014 erfolgte der Baustart des damals noch Gewa-Tower genannten Hochhauses mit 66 hochwertigen Wohnungen, Geschäftsräumen und einem Hotel. Zur Finanzierung des Gesamtprojekts des 107 Meter hohen Wohnturms und Hotels wurde einst eine Anleihe im Gesamtwert von bis zu 35 Millionen Euro im Jahr 2014 aufgelegt. Sie war mit 6,5 Prozent jährlich verzinst.

Wie entwickelte sich das Projekt nach der Pleite weiter?