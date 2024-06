Hunderte falsche Sprachtests? Brüder-Duo mauert vor Gericht

Der Einbürgerungstest ist integraler Bestandteil einer gelungenen Integration. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Vor dem Landgericht in Stuttgart schwiegen die beiden Männer zum Prozessauftakt am heutigen Montag.

Der 37-Jährige und sein 31 Jahre alter Bruder - beide stammen aus dem Kosovo und wohnen in Aspach (Rems-Murr-Kreis) - übergaben die Dokumente laut Anklage in 561 Fällen entweder in einem Lokal in Backnang oder über eine Sprachschule in Ellwangen oder sie verschickten sie per Post.

Die Kunden zahlten dafür jeweils bis zu 2300 Euro. Die Fälschungen seien bei 221 dieser Taten von den Kunden auch bei Ämtern eingereicht worden, um sich einen Aufenthaltstitel zu verschaffen oder eingebürgert zu werden.

Den Brüdern wird daher neben Urkundenfälschung auch vorgeworfen, Ausländer gewerbs- und bandenmäßig eingeschleust zu haben. Nach Schätzungen der Staatsanwaltschaft nahmen sie dadurch rund 880.000 Euro ein. Mutmaßliche Komplizen wie der flüchtige Bruder der beiden Männer würden getrennt verfolgt, hieß es.