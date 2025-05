Abzocke mit Krypto: Cyber-Betrüger soll Anleger übers Ohr gehauen haben

Karlsruhe/Stuttgart - Auch Kriminelle versuchen, den Boom von Kryptowährungen zu nutzen und mit einer speziellen "Cybertrading-Masche" Geld abzuzocken. Nun soll in Stuttgart ein mutmaßlicher Betrüger vor Gericht.

Kryptowährungen versprechen schnelle Gewinne und locken damit viele Betrüger an. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa/dpa-tmn

Wegen mutmaßlichen Betrugs mit Kryptowährungen hat das Cybercrime-Zentrum Anklage gegen einen 27 Jahre alten Mann vor dem Stuttgarter Landgericht erhoben.

Der aus Kiel stammende Mann soll mindestens seit November 2021 als Mitarbeiter eines in der Ukraine durchsuchten Callcenters gemeinsam mit weiteren Personen Menschen mit hohen Gewinnversprechen zu Geldanlagen bewogen haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte.

Durch geschickte Gesprächsführung und fingierte Internetauftritte hätten er und seine mutmaßlichen Mittäter das Vertrauen der Opfer erschlichen, die in der Folge teilweise beträchtliche Summen zumeist in Kryptowährungen investierten. Der Schaden soll sich auf 209.000 Euro belaufen. Ein Fall passierte in Stuttgart.

Dem Mann wird von der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe gewerbsmäßiger Bandenbetrug zur Last gelegt. Über die Zulassung der Anklage muss nun eine Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts entscheiden.