20.05.2026 15:13 Mann äußert sich nach tödlichem Unfall in Stuttgart: "Hätte nicht fahren dürfen"

Mit seinem Geländewagen kommt ein Mann mitten in Stuttgart von der Straße ab und fährt in eine Menschengruppe. Im Prozess räumt der Mann einen Fehler ein.

Von David Nau Stuttgart - Im Mai vergangenen Jahres kam ein Mann mit seinem Geländewagen von der Straße ab und fuhr in eine Menschengruppe in Stuttgart. Eine Frau (†46) starb im Krankenhaus. Im Prozess räumte der Mann einen Fehler ein.

Der Führerschein des Angeklagten wurde noch am Unfalltag eingezogen. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. © Marijan Murat/dpa Gut ein Jahr später hat der Prozess gegen den 43 Jahre alten Fahrer des Geländewagens begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann in ihrer Anklage fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen sowie fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Sie geht davon aus, dass er zum Unfallzeitpunkt wegen Drogen- und Arzneimittelkonsums fahruntüchtig gewesen sei. Der 43-Jährige sei Anfang Mai im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Olgaeck nahe der Stuttgarter Innenstadt mit seinem Geländewagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Fußgängerbereich vor der Haltestelle gefahren, sagte der Staatsanwalt bei der Verlesung der Anklage. Gerichtsprozesse Stuttgart Prozess um Schwabenland-Tower zieht sich hin: Was passiert mit der Bauruine? An den konkreten Ablauf des Unfalls kann sich der Mann eigenen Angaben zufolge nicht mehr erinnern. "Das Gehirn hat diese Sekunden gelöscht." Seine Erinnerung setze erst wieder an dem Moment ein, nachdem er die Fußgänger erfasst habe.

Mann konsumierte Kokain und Schlafmittel

Der tragische Unfall passierte am Olgaeck in Stuttgart. © Marco Krefting/dpa Was im Prozess klar wurde: Erst eine Art Kurzschlussreaktion des Fahrers hat wohl zum Tod der 46-jährigen Frau geführt. Diese habe, als das Fahrzeug an der Treppe zur Haltestelle zum Stehen kam, hinter dem Vorderrad des Geländewagens gelegen, berichtete der Polizeibeamte, der den Unfall bearbeitet hat. Dann legte der Angeklagte den Rückwärtsgang ein und überrollte die 46-Jährige. Eine Obduktion habe später gezeigt, dass die Rückfahrbewegung die tödlichen Verletzungen verursacht habe, so der Beamte. Der Angeklagte erklärt sich sein Verhalten mit Panik. Hätte er gewusst, dass sein Zurücksetzen den Tod der Frau bedeutet hätte, hätte er das niemals gemacht, sagte er. Im Rückblick wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen, auszusteigen und zu schauen, wo die Verletzten sind. Das sei ihm nicht möglich gewesen, er sei in Panik geraten. Gerichtsprozesse Stuttgart Ewige Ruine in Fellbach: Prozess um Schwabenland-Tower steht vor dem Aus Im Prozess räumte der Mann auch ein, dass er an dem Tag nicht in der Verfassung gewesen sei, ein Fahrzeug zu führen. Er habe am Vortag Kokain und Schlafmittel konsumiert. "Ich hätte nicht fahren dürfen", sagte der 43-Jährige vor dem Amtsgericht.

Keine Drogen seit dem Unfall