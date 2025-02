Messerattacke am Stuttgarter Bahnhof: Vieles deutet auf Freispruch hin

Im Warteraum des Stuttgarter Bahnhofs war der Mann auf Reisende losgegangen. © Helena Dolderer/dpa

Sie schlossen sich damit bereits am Donnerstag dem Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen an, wie ein Sprecher des Landgerichts am Tag darauf mitgeteilt hat.

Aus Sicht der Ankläger und des Anwalts sollte der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht und behandelt werden. Das Gericht will sein Urteil am 6. März (11 Uhr) verkünden.

Wird eine Schuldunfähigkeit festgestellt, kann ein Gericht anstelle einer Haft die Unterbringung in einer Klinik anordnen.

Denn in Deutschland darf ein Mensch nur bestraft werden, wenn er auch schuldhaft gehandelt hat und aus Sicht der Kammer fähig gewesen ist, das Unrecht einer Tat einzusehen.

Ohne Schuld handelt jemand laut Strafgesetzbuch (StGB), wenn er bei der Tat diese Einsichts- und Steuerungsfähigkeit nicht hatte.