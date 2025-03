Nach Messerattacke am Stuttgarter Bahnhof: Verurteilung oder Freispruch?

Der 27-Jährige musste sich seit Anfang des Jahres vor Gericht verantworten. (Symbolbild) © Marijan Murat/dp

Auf freien Fuß kommt er aber nicht, weil das Landgericht in Stuttgart die Einweisung des Mannes in die geschlossene Psychiatrie angeordnet hat. Solange diese Krankheit bestehe, stelle der Deutsche eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung.

Da sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung dies gefordert hatten, ist das Urteil bereits rechtskräftig.

Der 27-Jährige hatte gestanden, am 8. Juli des vergangenen Jahres in den frühen Morgenstunden wie aus dem Nichts einen schlafenden 70-Jährigen in der Wartehalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs mit einem Klappmesser angegriffen und lebensgefährlich verletzt zu haben.

Auch eine 63-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Polizei zufolge kannten die beiden Opfer sich, nicht aber den mutmaßlichen Täter.