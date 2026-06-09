Verweste Frauenleiche im Koffer: Opfer und Angeklagter aus Drogenmilieu

Stuttgart - Nach dem grausigen Fund eines Koffers mit einer verwesten Frauenleiche hüllt sich der mutmaßliche Täter in Schweigen. Zum Auftakt des Prozesses wegen Totschlags vor dem Stuttgarter Landgericht sagte der Mann zunächst nicht aus.

Der Angeklagte (51) muss sich derzeit vor Gericht verantworten. © Christoph Schmidt/dpa

Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft eine Bekannte getötet und in einem Rollkoffer verstaut. Der Koffer mit den verwesten Überresten der 39 Jahre alten Frau war im vergangenen August etwa einen Monat nach ihrem Tod in Filderstadt gefunden worden.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofs hatten den Rollkoffer in einem ausgetrockneten Bachbett entdeckt – versteckt unter einer kleinen Brücke nahe einem Spielplatz. Zu diesem Zeitpunkt war der Körper wegen der Sommerhitze bereits stark verwest und teilweise skelettiert.

Auf die Spur des Angeklagten waren die Ermittler laut Staatsanwaltschaft durch einen anonymen Hinweis gekommen.

Das Opfer, das einen türkischen Pass hatte, und der mutmaßliche Täter sollen sich in den Wochen vor der Tat im Stuttgarter Drogenmilieu kennengelernt haben. Die Frau galt seit dem 21. Juli 2025 als vermisst – zuletzt war sie an diesem Tag in Stuttgart gesehen worden.

Der mutmaßliche Täter, ein 51 Jahre alter Mann, ist ebenfalls türkischer Staatsbürger.