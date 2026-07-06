Zweiter Prozess, zweiter Freispruch: Ex-Polizeiinspekteur von Bestechlichkeit freigesprochen

Stuttgart - Der ehemals ranghöchste Polizist des Landes ist auch im Verfahren wegen einer möglichen Bestechlichkeit von den Vorwürfen freigesprochen worden. Die zuständige Kammer des Landgerichts Stuttgart sah keine hinreichenden Belege dafür.

Der Ex-Polizeiinspekteur wurde erneut vor Gericht freigesprochen. © Christoph Schmidt/dpa

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, er habe einer Hauptkommissarin in einem Telefonat angeboten, sie beim Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst zu fördern, wenn sie sich auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einlasse.

Die Vorsitzende Richterin sagte bei der Begründung des Urteils, dass der Inspekteur die Unterstützung der Kommissarin nach Überzeugung des Gerichts nicht in einen inneren Zusammenhang mit der Fortführung einer Beziehung gesetzt habe.

"Ja, er wünscht es sich. Ja, er möchte das so", sagte die Richterin. Dass er die gewünschte Fortsetzung aber mit einer Dienstpflichtverletzung verknüpft habe, habe das Gericht nicht mit einer für eine Verurteilung ausreichenden Deutlichkeit gesehen.

Stattdessen gebe es auch Passagen in dem fast einstündigen Gespräch, die den Schluss zuließen, dass der Beamte ohnehin eher zuversichtlich gewesen sei, dass die Kommissarin das Bewerbungsverfahren meistern würde.