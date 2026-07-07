Zweiter Mord im selben Stuttgarter Wohnheim: Ex-Partner von getöteter Pflegerin angeklagt

Stuttgart - Weil er seine Ex-Partnerin getötet haben soll, muss sich ein 32 Jahre alter Mann nach Willen der Staatsanwaltschaft vor Gericht verantworten. Man habe Anklage wegen des Verdachts des Mordes erhoben, teilte die Behörde in Stuttgart mit.

Die tote Pflegehilfskraft wurde Tage nach der Tat in ihrem Wohnheimzimmer entdeckt. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Ermittler werfen dem Mann vor, die 31 Jahre alte Frau Ende Januar in ihrem Zimmer in einem Schwesternwohnheim in Stuttgart getötet zu haben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer seien seit wenigen Monaten nach islamischem Recht verheiratet gewesen sein.

Wegen Eifersucht und Misstrauen des Mannes sei es zu Streit innerhalb der Beziehung gekommen, weswegen sich die Frau wenige Tage vor der Tat von dem Mann getrennt haben soll.

Die Anklage geht davon aus, dass der Mann die Trennung nicht habe akzeptieren wollen und die Frau deswegen getötet habe. Der mutmaßliche Täter ist laut Staatsanwaltschaft staatenlos, früheren Angaben der Polizei zufolge hat er palästinensische Wurzeln.

Der Leichnam der Frau war erst Tage nach der Tat in dem Wohnheimzimmer entdeckt worden. Weil die Frau, die als Pflegehilfskraft gearbeitet hatte, mehrere Tage nicht zur Arbeit gekommen war, hatte ihre Vorgesetzte Alarm geschlagen.