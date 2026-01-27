Zwei Frauen sterben bei Autorennen in Ludwigsburg: Angeklagte brechen Schweigen

Stuttgart - Geständnisse nach Wochen des Schweigens: Nach dem Tod zweier junger Frauen haben zwei Angeklagte im Prozess um ein Autorennen in Ludwigsburg ihre Schuld eingeräumt.

Im Ludwigsburger Autorennen-Prozess brechen zwei angeklagte mutmaßliche Raser ihr Schweigen. © Bernd Weißbrod/dpa

Auch der Verteidiger des dritten Mannes, des wegen Mordes angeklagten Unfallfahrers, kündigte eine schriftliche Aussage seines Mandanten an.

"Mein Verhalten war von Übermut und Selbstüberschätzung geprägt", sagte einer der Männer, der nach eigener Aussage das zweite Auto im mutmaßlichen Rennen fuhr. "Ich würde alles dafür geben, das Geschehen ungeschehen machen zu können."

Zudem boten alle Verteidiger vor dem Landgericht an, auf die Vernehmung weiterer Zeugen zu verzichten. Das Verfahren könnte dadurch deutlich verkürzt werden, den Angehörigen würden weitere belastende Aussagen erspart.