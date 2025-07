93-Jährige in Pflegeheim getötet: Seiteneinsteiger vor Gericht

Erfurt/Gotha - Eine 93-Jährige wird in einem Pflegeheim in Gotha getötet. Verdächtigt wird ein 20-Jähriger, der dort als Pflegehelfer gearbeitet hat.

Wegen des Alters des Angeklagten, der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre, also Heranwachsender war, könne aber auch eine Jugendstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren in Betracht kommen.

Demnach war der Pflegehelfer an dem Tag in das Zimmer der Frau gegangen, um sie zu windeln. Anschließend habe er anderen Pflegekräften den Tod der Frau mitgeteilt – nicht aber, dass er etwas damit zu tun habe. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion sei schließlich Gewalteinwirkung festgestellt worden.

Der junge Mann war als Seiteneinsteiger in den Pflegeberuf eingestiegen. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Zum Prozessauftakt äußerte sich der Angeklagte, der inzwischen nicht mehr in dem Pflegeheim arbeitet und arbeitslos ist, nicht zu den Vorwürfen – auch dann nicht, als der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel davon sprach, dass nach dem Inhalt der Akten in dem Fall viel dafür spreche, dass der junge Mann verantwortlich für den Tod der Frau sei.

So soll er eine Kollegin, die zu dem Zeitpunkt in das Zimmer kommen wollte, nicht hineingelassen haben. Nach dem Verlassen des Zimmers habe er mitgeteilt, dass die alte Frau nicht mehr lebe.

Der Richter sprach den Angeklagten, der nach einem Job in einer Fleischerei seit Ende 2023 als Seiteneinsteiger in dem Pflegeheim arbeitete, auf viele Probleme in dessen Entwicklung an.