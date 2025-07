Sex-Date läuft aus dem Ruder: Angeklagter wegen versuchten Mordes vor Gericht

Der Angeklagte steht vor Prozessbeginn im Gerichtssaal und hält sich einen Hut vors Gesicht. © Annett Gehler/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Ende Januar dieses Jahres nach der Verabredung zum einvernehmlichen Sex das Opfer in dessen Wohnung mit wuchtigen Faustschlägen ins Gesicht und Tritten massive Verletzungen zugefügt zu haben.

Er habe als Mörder versucht, heimtückisch zu töten, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage. Der Angeklagte gab hingegen an, sich vermeintlich mit einer Frau zum Sex verabredet zu haben und dann vom Opfer bedrängt worden zu sein.

Das Opfer, das in dem Prozess als Nebenkläger auftritt, habe sich vor dem Angriff nackt in Stellung eines Hundes auf dem Bett befunden, hieß es in der Anklageverlesung. Der Mann habe in hingebungsvollem Vertrauen und mit dem Gesicht von dem Angeklagten abgewandt auf den Sexpartner gewartet und in dieser Position den Angriff nicht abwehren können.

Das Opfer erlitt unter anderem eine Nasenbeinfraktur, Rippenbrüche, Platzwunden und Prellungen. Anschließend ließ der 25-Jährige den Mann laut der Staatsanwältin blutend und lautstark um Hilfe rufend in dessen Wohnung zurück.