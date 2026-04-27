Angeklagter gesteht Angriff auf Flüchtlingsheim in Gehren: Kein rechtsextremes Motiv?
Von Sebastian Haak
Erfurt/Gehren - Im Prozess wegen des Angriffs auf ein Flüchtlingsheim in Gehren hat der Hauptangeklagte die Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt.
"Wir dachten, das ist ein Flur, dann hat jemand einen Stein reingeworfen, dann habe ich die Feuerwerksbatterie reingeworfen, ohne Absicht, jemanden zu schädigen", sagte der Mann am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Erfurt.
Er habe nicht gedacht, dass in einem Haus etwas brennen könne, wenn dort eine Feuerwerksbatterie detoniere.
Die Namen der anderen Männer, die an der Tat noch beteiligt sein sollen, nannte er nicht. Seine Absicht sei gewesen, Menschen "zu erschrecken".
Angeklagter will nicht aus rechtsextremem Motiv gehandelt haben
In seiner Einlassung bestritt der Mann, aus einem rechtsextremen Motiv gehandelt zu haben - eine Angabe, die ihm der Vorsitzende Richter der zuständigen Kammer, Holger Pröbstel, nicht glaubte. Bei Durchsuchungen bei ihm seien Dinge gefunden worden, die andere Rückschlüsse zuließen, sagte Pröbstel. Das werde in dem Verfahren noch thematisiert werden.
In dem Verfahren sind sechs Männer angeklagt. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft ihnen vor, Ende September 2025 die Fensterscheibe einer Flüchtlingsunterkunft im Ilmenauer Ortsteil Gehren eingeschlagen und Feuerwerk ins Haus geworfen zu haben.
In dem Zimmer, in das sie die 19-schüssige Feuerwerksbatterie geworfen haben sollen, hielt sich damals eine dreiköpfige Familie aus Mazedonien auf. Drei der Männer sind deswegen wegen versuchten Mordes angeklagt worden, drei von ihnen wegen Beihilfe zum versuchten Mord.
Titelfoto: Sebastian Haak/dpa-Zentralbild/dpa