Angeklagter gesteht Angriff auf Flüchtlingsheim in Gehren: Kein rechtsextremes Motiv?

Erfurt/Gehren - Im Prozess wegen des Angriffs auf ein Flüchtlingsheim in Gehren hat der Hauptangeklagte die Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt.

Der Angeklagte gesteht vor dem Landgericht Erfurt den Angriff auf ein Flüchtlingsheim in Gehren im September 2025. (Archivfoto) © Sebastian Haak/dpa-Zentralbild/dpa

"Wir dachten, das ist ein Flur, dann hat jemand einen Stein reingeworfen, dann habe ich die Feuerwerksbatterie reingeworfen, ohne Absicht, jemanden zu schädigen", sagte der Mann am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Erfurt.

Er habe nicht gedacht, dass in einem Haus etwas brennen könne, wenn dort eine Feuerwerksbatterie detoniere.

Die Namen der anderen Männer, die an der Tat noch beteiligt sein sollen, nannte er nicht. Seine Absicht sei gewesen, Menschen "zu erschrecken".