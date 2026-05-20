Anschlag auf Flüchtlingswohnung in Gehren: Polizisten im Zeugenstand

Erfurt - Im Prozess wegen des Angriffs auf eine Flüchtlingsunterkunft in Gehren bei Ilmenau haben Polizisten als Zeugen ausgesagt.

Im Prozess um den Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Gehren sagten vor dem Landgericht Erfurt mehrere Polizeibeamte als Zeugen aus. (Archivbild) © Sebastian Haak/dpa-Zentralbild/dpa

Sie berichteten von Funden rechtsextremer Symbole bei Angeklagten. Sechs junge Männer stehen vor Gericht, dreien wird versuchter Mord vorgeworfen.

Bei Durchsuchungen sei bei einem Angeklagten unter anderem ein Adler mit Hakenkreuz-Symbol gefunden worden, sagte ein Beamter im Landgericht Erfurt. Auch ein Metallschild mit der Aufschrift "Gott mit uns" habe sich in diesem Zimmer befunden.

Der Ausspruch "Gott mit uns" ist eine in rechtsextremen Kreisen verbreitete Losung. Er fand sich auch auf den Koppelschlössern von Wehrmachtssoldaten, sein Ursprung liegt in der Zeit vor dem Nationalsozialismus.

Ein anderer Polizist berichtete über den Fund mehrerer kleiner Aufkleber im Zimmer eines anderen Beschuldigten. Der Zeuge sprach von "schwarz-weiß roten Fahnen". Auch ein Teleskopschlagstock und eine Sturmhaube seien bei dem Mann sichergestellt worden.