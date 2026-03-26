Bald endlich ein Urteil? "Knockout 51"-Mitglieder vor Gericht

Jena - Im Staatsschutzverfahren gegen mutmaßliche Mitglieder und einen mutmaßlichen Unterstützer einer rechtsextremistischen Kampfsportgruppierung soll bald ein Urteil fallen.

Im Verfahren gegen mutmaßliche Mitglieder und einen mutmaßlichen Unterstützer von "Knockout 51" soll bald ein Urteil fallen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Etwa ein Jahr nach Beginn des Prozesses am Thüringer Oberlandesgericht wird der Richterspruch am 1. April erwartet, wie das Gericht mitteilte.

Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Angeklagten unter anderem die Beteiligung an beziehungsweise die Unterstützung einer kriminellen und später auch terroristischen Vereinigung vor.

Der Vertreter des Generalbundesanwalts hatte in seinem Plädoyer hohe Haftstrafen gefordert. Die Verteidiger hatten Freisprüche für die drei angeklagten Männer gefordert.

Im Thüringer Verfassungsschutzbericht 2024 wird die in Eisenach gegründete Gruppierung "Knockout 51" als "rechtsextremistische Kampfsportvereinigung" bezeichnet.