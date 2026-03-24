"Knockout 51": Verteidiger fordern Freispruch im Prozess um rechte Kampfsportgruppe

Jena - Im Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung "Knockout 51" haben die Verteidiger des Hauptangeklagten einen Freispruch für ihren Mandanten gefordert.

Die Verteidiger des Hauptangeklagten fordern einen Freispruch im Prozess gegen die rechtsextreme Gruppe "Knockout 51". (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Der Mann sei zwar an der Gründung der Gruppe beteiligt gewesen, sagte einer seiner Anwälte in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht in Jena. Doch habe sich sein Mandant an etwaigen strafbaren Handlungen aus dieser Gruppe heraus nicht beteiligt. Er habe diese auch nicht gewollt.

Dass die Mitglieder von "Knockout 51" Kampfsport trainiert hätten, sei ohnehin nicht rechtswidrig gewesen, argumentierte der Anwalt. Deshalb sei es seinem Mandanten mit der Gründung der Gruppe nicht um die Gründung einer kriminellen Vereinigung gegangen.

"Selbstverteidigungskurse werden allenthalben angeboten, auch das ist nicht strafbar", sagte der Anwalt.