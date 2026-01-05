Beilangriff auf Frau: Angeklagter legt Geständnis im Mordprozess ab

Meiningen - Im Mordprozess um den Tod einer 35 Jahre alten Frau hat der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Im Prozess um den Tod einer 35-jährigen Frau hat der 38-jährige Angeklagte zu Prozessbeginn die Tat eingeräumt und Reue bekundet. © Martin Schutt/dpa

Über seinen Anwalt räumte der 38-Jährige beim Prozessstart ein, schuld am Tod der Frau zu sein.

Demnach gab er an, dass es ohne seine Suchtproblematik nicht so weit gekommen wäre, ließ der drogensüchtige Mann erklären. Er strebe eine Therapie an. Er bereue die Tat und könne diese nicht wiedergutmachen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Januar vor einem Jahr das Opfer getreten, geschlagen und ein Beil an ihren Hinterkopf geworfen zu haben.

Die 35-Jährige sei im Krankenhaus gestorben. Bei der Frau handelte es sich um eine Bekannte des Mannes. Zum Tatzeitpunkt war der wohnungslose Angeklagte bei ihr und ihrem Lebensgefährten untergekommen. Die Staatsanwaltschaft Meiningen wirft ihm Mord aus niedrigen Beweggründen vor.