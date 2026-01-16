Seniorin von Nachbarin ermordet? Angeklagte schweigt

Meiningen - Zum Prozessauftakt um den gewaltsamen Tod einer Rentnerin in Brotterode hat die Angeklagte geschwiegen.

Zum Auftakt des Mordprozesses vor dem Landgericht Meiningen blieb die Angeklagte zu den Vorwürfen um den Tod ihrer Nachbarin stumm. © Jacob Schröter/dpa

Der 50-Jährigen wird in dem Verfahren vor dem Landgericht Meiningen Mord vorgeworfen.

Laut Staatsanwaltschaft soll sie im vergangenen Juni eine 78 Jahre alte Nachbarin unter einem Vorwand in den Keller des Mehrfamilienhauses gelockt haben, um sie dort zu töten, weil sie an deren Geldkarten gelangen wollte.

Die Angeklagte habe grausam, aus Habgier und zur Ermöglichung einer Straftat gehandelt, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklageschrift.

Sie soll bei dem Kampf die Seniorin ins Gesicht geschlagen, mit den Händen und einer Wäscheleine gewürgt und sie mit voller Wucht gegen die Waschmaschine gestoßen haben. Schließlich habe sie mehrfach auf die 78-Jährige eingestochen. Die Seniorin verblutete.

Die Angeklagte soll im Anschluss aus der Wohnung der Rentnerin deren EC-Karten gestohlen und mit diesen in den folgenden Tagen 5500 Euro von drei verschiedenen Konten des Opfers abgehoben haben.