Ehefrau in Straßenbahn angezündet: Angeklagter empfindet tiefe Reue

Ein Mann hatte seine Frau in einer Straßenbahn mit Benzin übergossen und angezündet - am Landgericht in Gera hat nun der Prozess begonnen.

Von Annett Gehler

Im März 2025 versuchte ein Mann in Gera seine Frau zu töten. Nun startet der Prozess am Landgericht. © Bodo Schackow/dpa Ein wegen versuchten Mordes angeklagter Mann hat sich vor Gericht dazu bekannt, seine Ehefrau in einer Straßenbahn im thüringischen Gera mit Benzin übergossen und angezündet zu haben. Er empfinde tiefe Reue und Schmerz darüber, dass er seiner Frau schweres Leid zugefügt habe, erklärte Verteidiger Andreas Boine für seinen Mandanten zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Gera. Der Angeklagte habe das Zerbrechen seiner 30-jährigen Ehe nicht begreifen könne und sei in einer tiefen Lebenskrise gewesen, die er nicht habe bewältigen können. Seine Familie mit den drei gemeinsamen Kindern sei für den 46-Jährigen maßgeblicher Lebensinhalt gewesen, erklärte der Verteidiger weiter.

Etwas mehr als sechs Monate nach seiner Tat zeigt der Angeklagte Reue. © Bodo Schackow/dpa

Wie "ein Feuerball" durch Straßenbahn gerannt