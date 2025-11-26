Säugling stirbt in Wanne - Mutter kann sich nicht erinnern

Erfurt - Eine wegen des Todes ihres Säuglings angeklagte Mutter spricht vor Gericht von Erinnerungslücken.

Die 38-Jährige muss sich nun für Ihre Tat vor Gericht verantworten. © Annett Gehler/dpa

Ihr sei bewusst, was ihr vorgeworfen werde, sagte die heute 38-Jährige zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Erfurt.

"Ich habe nur noch wenige Erinnerungen an diesen Tag und weiß nicht mehr genau, was passiert ist", berichtete die Angeklagte unter Tränen.

Die Frau brachte vor rund zwei Jahren im Weimarer Land zu Hause in der Badewanne ein Mädchen zur Welt.

Nach der Geburt soll die Angeklagte den Säugling laut Staatsanwaltschaft wieder in das Badewasser gelegt haben. Das Neugeborene, das dem Entwicklungszustand nach lebensfähig gewesen sein soll, sei daraufhin ertrunken beziehungsweise erstickt.