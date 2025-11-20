Lehrer zwingt Schülerin zum Sex und muss in den Knast

Ein wegen sexuellen Missbrauchs von vier minderjährigen Schülerinnen angeklagter Lehrer aus Thüringen ist zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.

Von Marie-Hélèn Frech

Meiningen - Ein wegen sexuellen Missbrauchs von vier minderjährigen Schülerinnen angeklagter Lehrer aus Thüringen ist zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte die Taten in vollem Umfang gestanden, er erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Der 36-jährige Lehrer gestand seine Taten in vollem Umfang. © Marie Frech/dpa "Es tut mir alles unglaublich leid", sagte der 36-Jährige zum Auftakt der Verhandlung am Landgericht Meiningen. Er bereue die Taten zutiefst. Damit gab der Mann unter anderem auch den mehrfachen sexuellen Missbrauch einer ehemaligen Schülerin und ihre Vergewaltigung zu. Der Mann war als Seiteneinsteiger an einer Schule in Bad Salzungen und als Jugendwart der Wasserwacht tätig. Dem damals 15-jährigen Mädchen habe er Nachhilfeunterricht gegeben, hieß es in der Anklage. Zunächst habe er ihr in Chatnachrichten Komplimente gemacht, dann aber auch ein Foto geschickt, wie er an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. Bei sechs privaten Treffen mit der Minderjährigen soll er das Mädchen zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Gerichtsprozesse Thüringen Vermisste Frau in Holzkiste eingesperrt: Anklage gegen Täter erhoben Die Jugendliche sei unter anderem wegen der "überlegenen Autorität" des Angeklagten überfordert gewesen. Zudem soll der Mann laut Anklage die 15-Jährige aufgefordert haben, bei einem Schulgespräch über ihr Verhältnis den Kontakt zwischen ihnen zu leugnen.

Angeklagter verlangte Fotos der Mädchen

Der Prozess gegen den 36-jährigen Lehrer fand am Landgericht Meiningen statt. © Martin Schutt/dpa Weiteren Schülerinnen, die zum Tatzeitpunkt 12 bis 13 Jahre alt waren, soll der Mann sexuelle Chatnachrichten und pornografische Bilder von sich selbst geschickt haben. Auch soll er entsprechende Fotos von den Mädchen verlangt haben. Seit Juni sitzt der Mann in Untersuchungshaft, die Taten passierten zwischen 2022 und April 2025. Als Zeugen waren auch die Eltern der betroffenen Mädchen geladen. Eine Mutter kämpfte mit den Tränen und erklärte, dass sich ihre Tochter seit den Vorfällen in sich zurückgezogen habe, unter Konzentrationsschwierigkeiten leide und ihre schulischen Leistungen nachgelassen hätten. Gerichtsprozesse Thüringen Kindesmissbrauch durch falschen Therapeuten: Staatsanwaltschaft ermittelt Auch die Mutter eines anderen Mädchens, dem der Angeklagte sexuelle Inhalte in Chats schickte, beschrieb, wie sehr ihre Tochter belastet sei. "Sie sagte mir neulich, sie könne nicht in den Klassenraum gehen, das sei sonst wie ein Déjà-vu für sie."

