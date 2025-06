Er soll Bekannten mit Pumpgun getötet haben: Urteil fällt eindeutig aus

Alles in Kürze

Der Angeklagte (links) sitzt im Prozess neben seinem Verteidiger Klaus-Peter Ciesla in einem Saal des Landgerichts Erfurt. © Marie-Helen Frech/dpa

Nach Auffassung des Gerichts hat sich der 48-Jährige des Mordes in Tateinheit mit vorsätzlichem Führen einer verbotenen Waffe schuldig gemacht.

Der Angeklagte handelte vorsätzlich und aus niedrigen Beweggründen, sagte der Vorsitzende Richter Markus von Hagen in der Urteilsbegründung. Er habe die Tat angekündigt und geplant. Die Pumpgun habe der Angeklagte an dem Tatabend im Juni 2024 mit sich geführt, um das Opfer wie in Handynachrichten angekündigt anzugreifen.

"Er handelte aus einer merkwürdigen Form der Eifersucht", sagte von Hagen und sprach von einem besonders verachtenswerten Motiv.

Der 48-Jährige habe den anderen Mann dafür bestrafen wollen, dass dieser die Frau, die der Angeklagte für sich beanspruchte, vermeintlich weggenommen hatte. Er habe das Opfer kaltblütig getötet.

Der Angeklagte selbst hatte zuvor in seinem letzten Wort ein Bild von sich als Opfer gezeichnet, das quasi aus Notwehr gehandelt habe.