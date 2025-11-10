Kindesmissbrauch durch falschen Therapeuten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Mühlhausen - Er soll bei Behandlungen übergriffig geworden sein und ohne staatliche Zulassung therapiert haben: Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen einen 65-jährigen Mann.

Gegen einen falschen Therapeuten wird nun wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

Der Mann soll in einer Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie in Nordthüringen tätig gewesen sein, ohne die dafür nötige Approbation.

Dabei gehe es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe im Rahmen seiner Behandlungen. Die Anzeigen seien demnach im Juni eingegangen.

Erstattet hatten diese Eltern und eine Ärztin, die ein betroffenes Mädchen behandelt hatte.

Ein Haftantrag sei nicht gestellt worden, da derzeit kein Haftgrund vorliege, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mit. Zuerst hatte der MDR über die Vorwürfe berichtet.