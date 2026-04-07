Nach Messerattacke auf Ex-Partnerin: Mann kommt vor Gericht

Erfurt - Nach einer schweren Messerattacke auf eine junge Frau soll am Landgericht Erfurt bald der Prozess gegen den früheren Partner des Opfers beginnen.

Nach einer schweren Messerattacke auf eine junge Frau soll am Landgericht Erfurt bald der Prozess gegen den früheren Partner des Opfers beginnen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen den 33-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, wie aus einer Übersicht des Gerichts hervorgeht. Der Prozess soll am 22. April beginnen. Weitere Verhandlungstermine sind bis Juni geplant.

Dem Mann wird vorgeworfen, der damals 23-Jährigen im Juli vergangenen Jahres in Erfurt mit einem Küchenmesser aufgelauert zu haben. Er soll sie zunächst geschlagen und dann mehrfach in der Absicht, sie zu töten, auf sie eingestochen haben.

Anschließend sei er geflüchtet und habe die schwer verletzte Frau in der Annahme, dass diese sterben werde, zurückgelassen. In einem Krankenhaus konnten ihre Blutungen später gestillt werden.