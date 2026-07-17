Gewalttat nach 57 Jahren Ehe: Todesursache von Senior rätselhaft - Polizei hegt schlimmen Verdacht

Sulzheim - Nach mehr als 57 Ehejahren stirbt ein Senior im unterfränkischen Sulzheim gewaltsam, doch was genau geschah? Die Ermittler haben eine Vermutung, das Motiv bleibt rätselhaft.

Die Schweinfurter Staatsanwaltschaft ermittelt auf Hochtouren im Fall eines mutmaßlichen Tötungsdelikts im unterfränkischen Sulzheim. © Pia Bayer/dpa

Nach der Obduktion eines getöteten Senioren in Unterfranken ist die Todesursache weiter unklar.

"Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen besteht jedoch weiterhin der Verdacht, dass der Verstorbene durch Ersticken zu Tode gekommen sein könnte", teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schweinfurt mit Blick auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit.

"Die Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen, sodass auch ein etwaiges Tatmotiv weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist."

Die Staatsanwaltschaft ermittelt werden Totschlags gegen die Ehefrau des 79-Jährigen. Die 75-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Deutsche ihren Mann in Sulzheim (Landkreis Schweinfurt) nach mehr als 57 Ehejahren getötet hat.