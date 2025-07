Vater von Maja T. beginnt 800 Kilometer langen "Hungermarsch" nach Budapest

Von Jan-Gerrit Vahl und Thomas Staudt

Dresden - Am Montag hatte die in Ungarn inhaftierte non-binäre Person Maja T. (24) den Hungerstreik aus Protest gegen die Haftbedingungen nach 40 Tagen abgebrochen. Da sich Maja aber noch immer in Isolationshaft befindet, hat sich Vater Wolfram Jarosch am gestrigen Mittwoch von Dresden aus zu Fuß auf den Weg nach Budapest begeben.