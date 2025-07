Maja seit 33 Tagen im Hungerstreik: Warum Vater 300 Kilometer zu Fuß nach Berlin läuft

Ein Vater ist zu Fuß nach Berlin gelaufen, um sein inhaftiertes Kind Maja T. aus Budapest zurückzuholen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Jena/Berlin - Der Vater der in Ungarn inhaftierten non-binären Person Maja T. ist in den vergangenen Tagen zu Fuß von Jena nach Berlin gelaufen, um für Majas Auslieferung nach Deutschland und gegen die Haftbedingungen in Budapest zu demonstrieren.

Wolfram Jarosch fordert auf einer Demonstration "Free Maja" die Rückholung seines erwachsenen Kindes Maja T. aus Ungarn. © Jens Kalaene/dpa "Maja, mein Kind, ist seit über einem Jahr in Budapest in Untersuchungshaft", sagte Wolfram Jarosch am Montag in Berlin vor dem Auswärtigen Amt. "Deswegen habe ich mich aufgemacht, deswegen bin ich zu Fuß losgelaufen." Insgesamt 300 Kilometer weit sei er von Jena nach Berlin gegangen, um am heutigen Montag gemeinsam mit rund 100 Demonstranten über einen Zwischenstopp bei der Botschaft Ungarns weiter zum Auswärtigen Amt zu ziehen. Dort wollten die Protestler Außenminister Johann Wadephul (CDU, 62) eine Petition mit dem Titel "Holt Maja zurück! Keine Auslieferungen nach Ungarn!" überreichen. Demonstrationen Hunderte protestieren am Görlitzer Park gegen geplante Umzäunung Demonstrationen Nach Angriff auf Fest gegen rechts: Offenbar Festnahme Nach Angaben von Majas Vater hatten mehr als 103.000 Personen die Eingabe bis zu diesem Zeitpunkt unterschrieben und auf diesem Wege ihre Solidarität bekundet.

Majas Vater berichtet von unerträglichen Zuständen

Etwa 100 Demonstranten zogen gemeinsam mit Majas Vater zum Auswärtigen Amt, um eine Petition zu überreichen. © Jens Kalaene/dpa "Maja geht es immer schlechter", erklärte Jarosch auf der Kundgebung. "Deswegen ist Maja seit 33 Tagen im Hungerstreik. Maja muss endlich zurückgeholt werden nach Deutschland, ich halte es nicht mehr aus, wie mein Kind dort gequält wird." Laut Jarosch befindet sich Maja seit über einem Jahr in Isolationshaft. Die Maßnahmen der ungarischen Justiz bezeichnete er als "psychische Folter", die auf die Zermürbung Majas abziele. Aufgrund dieser unerträglichen Zustände habe Maja sich entschieden, in den Hungerstreik zu treten. "Maja hat bereits 13 Kilo abgenommen, es drohen schwerste lebensbedrohliche Organschäden", sagte Jarosch.

Seit Wochen kommt es deutschlandweit zu Protestaktionen