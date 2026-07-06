Keine Spur mehr: Polizei stellt Ermittlungen zu Maus-Anschlag ein

Köln - Fast genau ein Jahr nach einem Brandanschlag auf die berühmte Maus-Figur in Köln hat die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt vorerst eingestellt.

Menschen verarzteten die Maus nach dem Brandanschlag mit Pflastern. (Archivbild) © Jonas-Erik Schmidt/dpa

Das sagte ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur.

Hintergrund: Es gibt keine Spuren mehr, denen man aktuell nachgehen könnte. Das Ermittlungsverfahren würde laut Staatsanwaltschaft aber wieder aufgenommen, "sofern sich künftig konkrete Anhaltspunkte für den oder die Täter ergeben".

Die Statue, die Passanten freundlich zuwinkt, war in der Nacht zum 26. Juli 2025 in Brand gesetzt und beschädigt worden. Die Polizei hatte Ende November Fotos des Verdächtigen veröffentlicht.

Vor einigen Wochen wurden sie aber wieder von der Fahndungsseite der Polizei gelöscht, weil die richterliche Erlaubnis abgelaufen war.