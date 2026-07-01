Vertraulicher Bericht: So steht es um die Sicherheit in der JVA Euskirchen

Düsseldorf/Euskirchen - In der Bestechungsaffäre um die JVA Euskirchen haben interne Prüfer keine weiteren gravierenden Sicherheitsmängel in der Einrichtung gefunden.

In der JVA Euskirchen wurden im Zuge einer Sonderprüfung nach der Bestechungsaffäre keine weiteren Sicherheitsmängel festgestellt. © Thomas Banneyer/dpa

Das geht aus einem vertraulichen Bericht hervor, der der dpa vorliegt. Das Rätsel um verschwundene Generalschlüssel konnten die vom Justizministerium entsendeten Beamten aber nicht lösen.

Wie aus dem Bericht für den Rechtsausschuss des Landtags hervorgeht, ergab die sogenannte Sondersicherheitsüberprüfung, dass die JVA baulich einen "positiven Gesamteindruck" hinterlasse.

Was die Arbeitsabläufe angeht, gebe es an nur an manchen Stellen Optimierungsbedarf. In der Belegschaft herrsche "ein von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Klima", es gebe auch keine Beschwerden von Inhaftierten.

Das überrascht, da gegen acht Bedienstete wegen des Verdachts der Korruption ermittelt wird. Sie sollen Gefangenen regelrechte "Bestechungs-Abos" verkauft haben, damit sie zum Beispiel vor Kontrollen gewarnt werden. Die Staatsanwaltschaft hat neben den Bediensteten drei Gefangene im Visier.

Diese Ermittlungen laufen weiter und haben nichts mit der internen Untersuchung zu tun.