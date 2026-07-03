Richter und Staatsanwälte schlagen Alarm: IT-Ausfall bei Justiz! Was war da los?

München - Keine Anrufe, keine Mails: Die bayerische Justiz ist von einer großflächigen Störung zeitweise lahmgelegt worden. Die ist inzwischen laut Justizministerium behoben.

Die Störungen hatten nicht nur die Telefone und E-Akten betroffen, sogar Faxgeräte konnten nicht mehr genutzt werden. © 123RF/piyaphun

Seit dem Donnerstagnachmittag bestand eine Störung der Netzwerkinfrastruktur im Rechenzentrum des Landesamts für Steuern, wie eine Sprecherin des Landesamts der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

IT-gestützte Arbeitsabläufe bei Gerichten und Staatsanwaltschaften seien dadurch eingeschränkt gewesen.

Das hatte zur Folge, dass Bayerns Justiz zeitweise nicht per Festnetztelefon oder E-Mail erreichbar war.

Um kurz nach Mitternacht, um 00.03 Uhr am Freitag, liefen die Systeme nach Ministeriumsangaben wieder.

Die "Standarddienste" wie Mail und Telefon seien wieder verfügbar, teilte das bayerische Justizministerium mit. "Die Fachverfahren und die E-Akte stehen ebenfalls wieder zur Verfügung." Allerdings komme es "im elektronischen Rechtsverkehr noch zu Verzögerungen beim Nachrichtenversand".

Den Grund für die Störung teilten weder Justizministerium noch das Landesamt zunächst mit – auch nicht auf Nachfrage.