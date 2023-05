Razzia in Köln: Zivilfahnder rammen Wohnung auf und überwältigen 36-Jährigen

Die Polizei entdeckte in der Wohnung des Mannes (36) neben Drogen und jeder Menge Bargeld auch eine scharfe Waffe. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Laut Angaben der Polizei hatten die Beamten am Mittwochabend nach Hinweisen aus der Bevölkerung in der Kölner Südstadt zugeschlagen, nachdem sie am Nachmittag immer wieder Personen beobachtet hatten, die in die Wohnung des Tatverdächtigen auf der Siegfriedstraße gingen und diese nach wenige Minuten wieder verließen.

"Bei mehreren Personenkontrollen stellten die Zivilfahnder Betäubungsmittel sicher, wodurch sich der Hinweis bestätigte, wonach der Wohnungsinhaber Drogen aus seiner Wohnung heraus verkauft", erklärte ein Polizeisprecher.

Ein Richter habe daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, den die Polizisten dann gegen 18.30 Uhr vollstreckten, indem sie die Wohnungstür des Mannes auframmten. Der 36-Jährige sei daraufhin "sofort auf die Beamten losgegangen" und habe Widerstand geleistet.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten des 36-Jährigen entdeckten die Ermittler dann mehrere Kilogramm verschiedener Drogen, darunter fast drei Kilogramm Ecstasy, mehr als ein Kilogramm Amphetamine, ein Kilogramm MDMA, etwa 300 Gramm Kokain, 150 Gramm Haschisch und etwa 1,8 Kilogramm Marihuana. Auch in seinem Kellerverschlag hatte der Mann Betäubungsmittel deponiert.



Außerdem fanden die Kräfte neben mehreren zehntausend Euro Bargeld auch eine scharfe Pistole. Alles wurde sichergestellt, wie es hieß.