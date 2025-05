Sporttasche voller Drogen: Kölner Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer

Köln - Dicker Fang für die Kölner Polizei: Bei der Kontrolle eines 48-Jährigen in Deutz konnte eine ganze Sporttasche voller Drogen sichergestellt werden.

Der mutmaßliche Dealer (48) wurde von den Beamten festgenommen und sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann habe mit der heißen Ware in einem Taxi gesessen, als die Beamten das Fahrzeug am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Siegburger Straße/Teutonenstraße gestoppt und kontrolliert hatten.

Das berichtet die Kölner Polizei am Donnerstag.

Demnach habe der mutmaßliche Dealer, der auf dem Beifahrersitz des Wagens gesessen hatte, auf Nachfrage kalte Füße bekommen und direkt zugegeben, dass er Betäubungsmittel bei sich führen würde.

Als der 48-Jährige die Sporttasche dann aus dem Kofferraum holte und sie auf dem Gehweg öffnete, waren die Beamten baff: Rund ein Kilo Speed sowie mehrere Behältnisse mit Ecstasy-Tabletten fanden sich in dem Beutel.