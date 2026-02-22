Banken warfen Blender das Geld nur so hinterher: Aufstieg und Fall des Baulöwen Jürgen Schneider

Leipzig - Ein Baulöwe verzückte Anfang der 1990er-Jahre die Geschäftswelt. Denn alles, was er anfasste, wurde zu purem Gold. So schien es zumindest.

Mit dem Frankfurter Fürstenhof fing alles an - Schneider stilisierte sich zur Legende. © WDR/Andrezej Walkusz

Bis Dr. Jürgen Schneider ohne Vorwarnung untertauchte und die größte Immobilienpleite der deutschen Geschichte hinlegte - mit einem Schuldenberg von 5,3 Milliarden D-Mark.

Vor 30 Jahren, am 22. Februar 1996, wurde der in Florida gefasste Betrüger zurück nach Deutschland überführt, wo er verurteilt wurde. In Leipzig gab es immer wieder mal den Vorschlag, diesem Ganoven ein Denkmal zu setzen. Ohne ihn wäre die City heute nicht so prächtig.

Im April 1994 herrschte auf den Leipziger Baustellen hektische Betriebsamkeit. Handwerksfirmen rissen die kürzlich von ihnen eingebauten neuen Fenster aus den Häusern, sie deinstallierten die Heizungen oder sammelten das frisch verlegte Parkett wieder ein.

Retten, was zu retten ist. Denn dass "Doc Schneider" die Rechnung bezahlt, galt nach seiner Flucht als ausgeschlossen.

Die Chefs von Bau- und Handwerksfirmen fragten sich, wie sie auf diesen Blender und Aufschneider hereinfallen konnten. Erst recht die Banker von 55 verschiedenen Kreditinstituten, welche dem feinkleideten Herrn mit Toupet die Millionen ungeprüft hinterhergeworfen hatten.

Schneider stand sogar auf der Liste der Bürger, denen demnächst das Bundesverdienstkreuz verliehen werden sollte.

Der Bauunternehmer wuchs in einer vermögenden Familie auf und heiratete reich. So war es ihm möglich, 1986 für 40 Millionen D-Mark in Frankfurt das heruntergekommene Hotel "Fürstenhof" zu erwerben. Er führte eine denkmalgerechte Luxussanierung durch und veräußerte es für 450 Millionen.

Nach eigenen Angaben machte er 200 Millionen D-Mark Gewinn. Schneider wurde zur Legende, das Projekt seine goldene Eintrittskarte zu den Geldhäusern.