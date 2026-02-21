Fünfjährige verletzt! Rücksichtslose Frau attackiert Kindergartengruppe im Erzgebirge

Neukirchen/Erzgebirge - Unglaublicher Vorfall am Mittwochvormittag in Neukirchen ( Erzgebirge ): Eine Frau attackierte eine Kindergartengruppe, in dem sie die Kinder anrempelte und zur Seite stieß. Ein Mädchen (5) stürzte und verletzte sich. Nun sucht die Polizei nach der rücksichtslosen Frau.

Die Polizei sucht aktuell eine unbekannte Frau, die offenbar eine Kindergartengruppe attackierte. (Symbolbild) © 123RF/fotohenk

Gegen 10.50 Uhr war die Kindergartengruppe von 17 Kindern in Begleitung von zwei Erzieherinnen auf einem Gehweg der Hauptstraße unterwegs.

Plötzlich geschah es: Unweit der Dänkritzer Straße kam der Gruppe die unbekannte Frau entgegen.

"Diese habe ihre Handtasche vor ihren Körper genommen und sei provokativ in die Gruppe der Kinder hineingelaufen, wobei sie mehrere Kinder anrempelte und zur Seite stieß", so eine Polizeisprecherin.

Ein fünfjähriges Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. "Als die Erzieherinnen die Unbekannte auf ihr offenbar mutwilliges Verhalten ansprachen, habe diese es damit gerechtfertigt, dass die Kinder lernen müssten, dass der Gehweg für alle da sei", teilte die Polizei mit.

Anschließend verschwand die Frau.