Kunden verklagen Luxusmarke "Hermès", weil sie keine "Birkin"-Handtasche kaufen dürfen

Im Fall von Cavalleri laute die Begründung des Unternehmens , dass dieser Luxusartikel nur an Kunden verkauft werde, die das Geschäft über längere Zeit "konsistent unterstützt" hätten. Wie die Kundin selbst behauptete, habe sie zuvor bereits "Hermès"-Produkte für Zehntausende Dollar erworben.

Zu solchen "ausgewählten Kunden" zählten sich auch Tina Cavalleri und Mark Glinoga aus Kalifornien, wie das US-Magazin " Time " am Mittwoch berichtete. Beide seien von "Hermès" abgewiesen worden, als sie sich einen "Birkin Bag" kaufen wollten.

Die Preisspanne für die besagte Lederhandtasche, die nach der verstorbenen Schauspielerin Jane Birkin (†76) benannt wurde, fängt bei rund 8000 Euro an und ist nach oben hin offen. Da sie nur an ausgewählte Kunden verkauft wird, ist das Designerstück auf dem Gebrauchtmarkt hierzulande für ein Minimum von 15.000 Euro erhältlich.

Den Kauf von Produkten an den Kauf anderer Waren zu koppeln, sei ein Missbrauch der Marktmacht. Das Unternehmen mit Sitz in Paris treibe auf diese Weise die Preise für die Handtasche bewusst in die Höhe.