Leiche in Wohnung entdeckt: Polizei schnappt Nachbarn (30) des Opfers

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Wohnhaus in Sankt Augustin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Von Maurice Hossinger

Sankt Augustin - Nach dem Fund einer männlichen Leiche (61) in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen.

Innerhalb zweier Tage seien die Ermittlungen zur Tat auf einen Nachbarn des Toten gelenkt worden. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Offiziellen Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge hatten sich die Ermittlungen schnell auf einen 30-jährigen Nachbarn des Opfers fokussiert.

Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Wie es weiter heißt, soll er im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Polizisten hatten am Silvesterabend gegen 18.10 Uhr einen Notruf über eine leblose Person in einem Haus im Pappelweg erhalten. Mittlerweile ist klar: Bei dem Toten handelt es sich um den 61 Jahre alten Bewohner der Wohnung.

Der Mann soll an Silvester einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiterhin.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa

