Leiche in Wohnung entdeckt: Polizei schnappt Nachbarn (30) des Opfers
Sankt Augustin - Nach dem Fund einer männlichen Leiche (61) in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen.
Offiziellen Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge hatten sich die Ermittlungen schnell auf einen 30-jährigen Nachbarn des Opfers fokussiert.
Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.
Wie es weiter heißt, soll er im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.
Polizisten hatten am Silvesterabend gegen 18.10 Uhr einen Notruf über eine leblose Person in einem Haus im Pappelweg erhalten. Mittlerweile ist klar: Bei dem Toten handelt es sich um den 61 Jahre alten Bewohner der Wohnung.
Der Mann soll an Silvester einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiterhin.
