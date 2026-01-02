Leiche in Wohnung entdeckt: Polizei schnappt Nachbarn (30) des Opfers

Sankt Augustin - Nach dem Fund einer männlichen Leiche (61) in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin haben Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen.

Innerhalb zweier Tage seien die Ermittlungen zur Tat auf einen Nachbarn des Toten gelenkt worden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Offiziellen Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei zufolge hatten sich die Ermittlungen schnell auf einen 30-jährigen Nachbarn des Opfers fokussiert.

Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Wie es weiter heißt, soll er im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden.